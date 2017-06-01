Ассанжу предложили вести радиопередачу в США

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Основатель портала разоблачений незаконных методов работы спецслужб WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что обдумывает ряд предложений вести радиопередачу в США.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

"Несколько радиостанций в США предложили мне вести еженедельную радиопередачу или подкаст из моего заточения в посольстве. Это хорошая идея? Есть идеи по формату и названию передачи?", — написал Ассанж в Twitter.

Several US networks suggest I start a weekly radio broadcast/podcast from within the embassy siege. A good idea? Ideas for format, title? — Julian Assange (@JulianAssange) 30 мая 2017 г.

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В ответ на это Шон Хэннити, ведущий телеканала Fox News и радиопередачи, названной в честь него, предложил Ассанжу свое место. "Если вы захотите на один день заменить меня, то я вещаю на 550 радиостанций и более 14 миллионов слушателей", — написал в Twitter Хэннити.

"Я рассматриваю этот вариант. Мои физические условия подразумевают, что не все так просто", — заявил Ассанж телеканалу CNN.

Прокуратура Швеции 19 мая прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства, то его арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.