Повстанцы в Йемене назвали нападение на танкер "американским спектаклем"

САНА, 1 июн — РИА Новости. Ситуация с нападением на нефтяной танкер в Красном море у берегов Йемена является "американским спектаклем", заявил глава Высшего революционного комитета движения "Ансар Алла" Мухаммад Али аль-Хуси.

Миссия ЕС EU NAVFOR сообщила в среду, что трое мужчин на лодке подошли к нефтяному танкеру под флагом Маршалловых Островов в южной части Баб-эль-Мандебского пролива и открыли по нему огонь. По предварительной оценке, нападение не было совершено пиратами, а связано с военными действиями в Йемене.

"Баб-эль-Мандебский пролив оккупирован. За происходящее там ответственна американско-саудовская коалиция. Цели бойцов – военные", — цитируют местные СМИ аль-Хуси.

По его словам, данный инцидент является "частью американского заговора в оккупированном йеменском проливе".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.