Путин на ПМЭФ ответил на вопросы руководителей международных информагентств

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума провел традиционную встречу с руководителями международных информагентств и ответил на их вопросы.
Представителей зарубежных СМИ интересовали российские хакеры, демилитаризации Курил и отношения Путина с Ангелой Меркель.
Русофобия хлещет через край
"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего. Это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят на родине, на голом месте", — продолжил президент.
По мнению Путина, причина всеобщей русофобии кроется в утверждении многополярного мира, что не нравится монополистам.
"Она (русофобия — ред.) очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", — заявил он.
Президент выразил надежду, что подобные настроения не продлятся долго, поскольку контрпродуктивны и вредны для всех.
Отношения с Германией
"Господина Шульца я не знаю, но это довольно опытный человек", — отметил Владимир Путин и выразил надежду, что кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц настроен на конструктивное взаимодействие.
Что касается канцлера Ангелы Меркель, то, по словам Путина, с ней у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику.
Президент выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество и после выборов в Германии.
"На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия", — отметил он.
Российские хакеры
"На государственном уровне мы этим никогда не занимаемся, вот что самое главное", — подчеркнул Путин и предположил, что Россию могут подставлять специально.
"Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — заявил глава государства.
Демилитаризация Курил
"Наращивание военного потенциала — это не инициатива России" — ответил президент.
Глава государства напомнил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ. Он подчеркнул, что добиться демилитаризации Курил реально, но этого недостаточно — нужно снижать напряженность во всем регионе.
По его словам, расширение американской системы ПРО подталкивает страны к гонке вооружений. Путин подчеркнул, что Россия не намерена безвольно смотреть на разрастания американской ПРО, элементы которой появились в Южной Корее. Если бы Курилы отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск.