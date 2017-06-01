Путин на ПМЭФ ответил на вопросы руководителей международных информагентств

Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума провел традиционную встречу с руководителями международных информагентств и ответил на их вопросы.

Представителей зарубежных СМИ интересовали российские хакеры, демилитаризации Курил и отношения Путина с Ангелой Меркель.

Русофобия хлещет через край

В начале встречи глава государства отметил, что Россия борется за свои законные национальные интересы, а ее пытаются сдерживать.

"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего. Это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят на родине, на голом месте", — продолжил президент.

По мнению Путина, причина всеобщей русофобии кроется в утверждении многополярного мира, что не нравится монополистам.

"Она (русофобия — ред.) очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", — заявил он.

Президент выразил надежду, что подобные настроения не продлятся долго, поскольку контрпродуктивны и вредны для всех.

Отношения с Германией

Первый вопрос глава государства получил от немецкого СМИ, которое поинтересовалось его взаимоотношениями с коллегами из Германии.

"Господина Шульца я не знаю, но это довольно опытный человек", — отметил Владимир Путин и выразил надежду, что кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц настроен на конструктивное взаимодействие.

Что касается канцлера Ангелы Меркель, то, по словам Путина, с ней у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику.

Президент выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество и после выборов в Германии.

"На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия", — отметил он.

Российские хакеры

Отвечая на вопрос о "российских хакерах", президент подчеркнул, что хакеры могут "выйти из любой страны мира".

"На государственном уровне мы этим никогда не занимаемся, вот что самое главное", — подчеркнул Путин и предположил, что Россию могут подставлять специально.

"Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — заявил глава государства.

Демилитаризация Курил

Журналист японского агентства Киодо задал Путину вопрос о возможности демилитаризации Южнокурильских островов.

"Наращивание военного потенциала — это не инициатива России" — ответил президент.

Глава государства напомнил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ. Он подчеркнул, что добиться демилитаризации Курил реально, но этого недостаточно — нужно снижать напряженность во всем регионе.

По его словам, расширение американской системы ПРО подталкивает страны к гонке вооружений. Путин подчеркнул, что Россия не намерена безвольно смотреть на разрастания американской ПРО, элементы которой появились в Южной Корее. Если бы Курилы отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск.