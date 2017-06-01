США
1.061 июня13:24МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин на ПМЭФ ответил на вопросы руководителей международных информагентств

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (206)
13:0801.06.2017
(обновлено: 13:21 01.06.2017)
016972
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума провел традиционную встречу с руководителями международных информагентств и ответил на их вопросы.

Представителей зарубежных СМИ интересовали российские хакеры, демилитаризации Курил и отношения Путина с Ангелой Меркель.

Русофобия хлещет через край

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин о Меркель: у нас есть разногласия, но и много точек соприкосновения
В начале встречи глава государства отметил, что Россия борется за свои законные национальные интересы, а ее пытаются сдерживать.

"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего. Это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода, но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят на родине, на голом месте", — продолжил президент.

По мнению Путина, причина всеобщей русофобии кроется в утверждении многополярного мира, что не нравится монополистам.

"Она (русофобия — ред.) очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", — заявил он.

Президент выразил надежду, что подобные настроения не продлятся долго, поскольку контрпродуктивны и вредны для всех.

Отношения с Германией

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин надеется, что русофобские настроения продлятся недолго
Первый вопрос глава государства получил от немецкого СМИ, которое поинтересовалось его взаимоотношениями с коллегами из Германии.

"Господина Шульца я не знаю, но это довольно опытный человек", — отметил Владимир Путин и выразил надежду, что кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц настроен на конструктивное взаимодействие.

Что касается канцлера Ангелы Меркель, то, по словам Путина, с ней у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику.

Президент выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество и после выборов в Германии.

"На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия", — отметил он.

Российские хакеры

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании
Отвечая на вопрос о "российских хакерах", президент подчеркнул, что хакеры могут "выйти из любой страны мира".

"На государственном уровне мы этим никогда не занимаемся, вот что самое главное", — подчеркнул Путин и предположил, что Россию могут подставлять специально.

"Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — заявил глава государства.

Демилитаризация Курил

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин: Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО
Журналист японского агентства Киодо задал Путину вопрос о возможности демилитаризации Южнокурильских островов.

"Наращивание военного потенциала — это не инициатива России" — ответил президент.

Глава государства напомнил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ. Он подчеркнул, что добиться демилитаризации Курил реально, но этого недостаточно — нужно снижать напряженность во всем регионе.

По его словам, расширение американской системы ПРО подталкивает страны к гонке вооружений. Путин подчеркнул, что Россия не намерена безвольно смотреть на разрастания американской ПРО, элементы которой появились в Южной Корее. Если бы Курилы отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена