СБ Украины проводит обыски в офисе крупного интернет-провайдера Wnet

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе крупного украинского интернет-провайдера Wnet, заявила в четверг пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация якобы передавалась специальным службам РФ. В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.

"СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО "Дабл-Ю Нет Украина". Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства… "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.