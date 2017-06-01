В Донбассе почти тысяча человек пропали без вести с начала конфликта

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Более 930 человек пропали без вести с обеих сторон с начала конфликта в Донбассе, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

"Пропавшие без вести: 495 с нашей стороны и 436 с украинской стороны. Но эти цифры не сходятся с украинской стороны, потому что в последнем отчете ООН по правам человека было написано, что на украинской стороне находятся более 800 неопознанных могил", — сказала Морозова.

Она добавила, что Киев отказывается сотрудничать в этом вопросе.

"Мы открыты в этом вопросе, у нас идет работа с министерством обороны, но украинская сторона отказывается работать в двустороннем порядке, они начинают привлекать всяких экспертов из вне, что нас категорически не устраивает, потому что, опять же по оценке МККК, у нас гражданская война, то есть внутренний конфликт. Эксперты нам не нужны, мы готовы разговаривать с Украиной напрямую в этом вопросе", — сказала она.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.