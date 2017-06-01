В Донбассе почти тысяча человек пропали без вести с начала конфликта

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Более 930 человек пропали без вести с обеих сторон с начала конфликта в Донбассе, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.
Она добавила, что Киев отказывается сотрудничать в этом вопросе.
"Мы открыты в этом вопросе, у нас идет работа с министерством обороны, но украинская сторона отказывается работать в двустороннем порядке, они начинают привлекать всяких экспертов из вне, что нас категорически не устраивает, потому что, опять же по оценке МККК, у нас гражданская война, то есть внутренний конфликт. Эксперты нам не нужны, мы готовы разговаривать с Украиной напрямую в этом вопросе", — сказала она.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.