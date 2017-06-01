Мужчине, угрожавшему взорвать малайзийский самолет, предъявили обвинения

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мужчине, угрожавшему пилотам самолета авиакомпании Malaysia Airlines и задержанному в среду в аэропорту австралийского Мельбурна, предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности на борту самолета, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, также мужчине предъявлены обвинения в связи с ложными угрозами взорвать самолет. По каждому из предъявленных обвинений ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Самолет в среду вылетел из Мельбурна в Куала-Лумпур, но из-за инцидента вернулся в аэропорт отправления. Как стало известно, один из пассажиров пытался попасть в кабину пилотов и заявлял, что у него бомба. Он пытался выдать за бомбу зарядное устройство для аккумулятора. Министр транспорта Малайзии сообщил, что задержанный является гражданином Шри-Ланки.

Позднее стало известно, что задержанный 25-летний Манодх Маркс страдал психическим заболеванием. Как сообщил представитель полиции штата Виктория Грэм Эштон, Маркс выписался из психиатрической клиники в среду и через некоторое время приобрел билет на самолет. Эштон добавил, что теперь инцидент рассматривается как случай, связанный с психическим здоровьем, а не с терроризмом.

По данным агентства Bernama, рейс авиакомпании Malaysia Airlines, которому в среду пришлось вернуться в аэропорт Мельбурна, вылетит в Куала-Лумпур в четверг вечером.