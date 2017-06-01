В ДНР рассказали, какие пункты "Минска-2" нарушает Киев

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Киев отказывается от выполнения минских соглашений в вопросе обмена пленными, заявила в четверг журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

"Украинская сторона отказывается от выполнения минских соглашений. Верификация, которая прошла в условиях пенитенциарных служб, прошла не полностью… Что касается остальной верификации, почему-то украинская сторона настаивает на том, что верификация закончена. Нет, она не закончена", — заявила Морозова.

По ее словам, проверку должны пройти не только те, кто находятся под стражей, но и те, кто находятся за пределами мест заключения.

"Более того, это было решение трехсторонней контактной группы о том, что должна пройти верификация тех, кто находится в пенитенциарной системе, и тех, кто находится за стенами пенитенциарной системы", — пояснила она.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.