В Грузии оппозиция требует отставки главы МВД из-за исчезновения журналиста

ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Представители оппозиционных партий Грузии требуют отставки министра внутренних дел Георгия Мгебришвили и других высокопоставленных чинов правоохранительных структур из-за ситуации с исчезновением азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

Азербайджанские СМИ ранее распространили информацию о том, что Мухтарла пропал 29 мая. Он скрывался в Тбилиси последние несколько лет от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов. Супруга азербайджанского журналиста Лейла Мустафаева заявила, что "супруг оказался в Баку при странных обстоятельствах, так как у него при себе не было паспорта". Она, также, как и некоторые оппозиционеры и представители НпО в Грузии, считает, что азербайджанского журналиста могли похитить грузинские спецслужбы. Власти Грузии отвергли обвинения.

"Как бы руководство Грузии не оправдывалось, невозможно провести подобную спецоперацию без ведома и соглашения с руководством. Действия правительства Грузии — это посягательство на суверенитет страны. Дело нужно срочно расследовать, а до этого главы силовых структур должны уйти в отставку. Кто-то должен быть наказан…", — заявил журналистам член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

Оппозиционер из партии "Европейская Грузия" Ираклий Абесадзе считает, что самовольное пересечение азербайджанским журналистом границы является нереальной и "придуманной сказкой".

"Никто не верит, что человек, которого в своей стране ждал арест, самовольно пересек границу. Поэтому заявления главы МВД некомпетентны", — заявил Абесадзе.

Премьер Грузии Георгий Каирикашвили в четверг на правительственном заседании отметил, что заявления оппозиции — это дискредитация грузинских спецслужб и остальных правоохранительных органов.

Депутат из парламентского большинства Эка Беселия считает напрасным желания оппозиции добиться отставки министра внутренних дел или других высокопоставленных чиновников правоохранительных структур. По ее словам, "необходимо дождаться расследования, после чего можно сделать соответствующую оценку".