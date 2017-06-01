В Эстонии оппозиция инициировала вотум недоверия министру финансов

ТАЛЛИН, 1 июн — РИА Новости. Представители оппозиционных фракций парламента Эстонии передали правлению законодательного органа проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру, сообщается в четверг на портале err.ee.
"Представители оппозиционных фракций Рийгикогу (парламента — ред.) передали правлению парламента проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру", — говорится в сообщении.
По информации портала, глава правительства Юри Ратас выразил полное доверие Сестеру, поддерживая его инициативы на посту главы Минфина.