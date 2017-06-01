В Эстонии оппозиция инициировала вотум недоверия министру финансов

ТАЛЛИН, 1 июн — РИА Новости. Представители оппозиционных фракций парламента Эстонии передали правлению законодательного органа проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру, сообщается в четверг на портале err.ee.

Как уточняется на портале, оппозиция считает, что Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов. Для того, чтобы отправить Сестера в отставку, его противникам необходим 51 голос. У оппозиционных фракций в парламенте 45 мандатов из 101.

"Представители оппозиционных фракций Рийгикогу (парламента — ред.) передали правлению парламента проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру", — говорится в сообщении.

По информации портала, глава правительства Юри Ратас выразил полное доверие Сестеру, поддерживая его инициативы на посту главы Минфина.