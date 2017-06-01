Юрист прокомментировал возможное лишение иммунитета дипсобственности России

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Возможное лишение дипломатической собственности России в США дипломатического иммунитета является вопросом, который должен решаться на основе двусторонних соглашений, а не в одностороннем порядке американской стороной, российский МИД отреагирует в случае подобного шага американских властей, считает президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.
МИД России отреагирует
При этом президент Российской ассоциации международного права отметил, что к дипломатической собственности, обладающей дипломатической неприкосновенностью, также относятся личные помещения дипломатов, если они находятся не на территории, где расположены сами здания дипмиссии, в том числе квартиры дипломатов в многоквартирных домах, помещения, которые используют для отдыха, для загородной дачи.
Регулирование в рамках двусторонних отношений
"Здесь односторонние действия могут навредить двусторонним отношениям, если не осложнить, то во всяком случае создать некоторые проблемы, которые потом придется как-то урегулировать", — добавил собеседник агентства, отметив, что между Москвой и Вашингтоном существует подобного рода соглашение.
По словам Капустина, если администрация Дональда Трампа будет ставить вопрос о снятии иммунитета отдельных участков или помещений, то "это должно быть все-таки предметом соглашений, а не односторонних действий".
Президент Российской ассоциации международного права также подчеркнул, что в мировой практике бывают разные ситуации, в том числе с лишением дипломатической собственности дипломатической неприкосновенности. "Бывают разные ситуации, бывают спорные моменты, бывают моменты, связанные с тем, что на определенный срок даются и продлеваются потом эти соглашения (о собственности) и так далее. Не так часто, но бывают случаи (лишения дипсобственности иммунитета)", — сказал он.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.