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В мире

Юрист прокомментировал возможное лишение иммунитета дипсобственности России

12:3201.06.2017
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Здание Верховного суда США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Верховного суда США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Возможное лишение дипломатической собственности России в США дипломатического иммунитета является вопросом, который должен решаться на основе двусторонних соглашений, а не в одностороннем порядке американской стороной, российский МИД отреагирует в случае подобного шага американских властей, считает президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

МИД России отреагирует

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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По словам Капустина, стоит ожидать реакции российского внешнеполитического ведомства в том случае, если американские власти решат лишить собственность дипломатического иммунитета. "Я думаю, что, конечно, наш МИД будет на это реагировать", — сказал эксперт. Он пояснил, что когда говорят о распространении дипломатической неприкосновенности, то она распространяется на все помещения, здания, земельные участки, используемые дипломатическим представительством для функциональных целей, выполнения функций, которые они осуществляют не территории принимающего государства.

При этом президент Российской ассоциации международного права отметил, что к дипломатической собственности, обладающей дипломатической неприкосновенностью, также относятся личные помещения дипломатов, если они находятся не на территории, где расположены сами здания дипмиссии, в том числе квартиры дипломатов в многоквартирных домах, помещения, которые используют для отдыха, для загородной дачи.

Регулирование в рамках двусторонних отношений

Посольство России в США, Вашингтон. Архивное фото
© Flickr / Adam Fagen
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Как пояснил Капустин, любые иные ситуации, когда по каким-либо причинам государство пребывания не хочет предоставлять иммунитет тем или иным помещениям, должны быть предметом договоренностей и соглашений, кроме того, этот вопрос регламентируется Венской конвенцией.

"Здесь односторонние действия могут навредить двусторонним отношениям, если не осложнить, то во всяком случае создать некоторые проблемы, которые потом придется как-то урегулировать", — добавил собеседник агентства, отметив, что между Москвой и Вашингтоном существует подобного рода соглашение.

По словам Капустина, если администрация Дональда Трампа будет ставить вопрос о снятии иммунитета отдельных участков или помещений, то "это должно быть все-таки предметом соглашений, а не односторонних действий".

Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД РФ
Лавров рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
"Конвенция распространяет иммунитет на все помещения, которые используются дипломатическим представительством, кроме временных. На те (помещения), которые используются постоянно для работы и отдыха дипломатов, бесспорно – на них распространяется иммунитет, и здесь только по соглашению сторон возможен отказ (о его предоставлении)", — добавил эксперт.

Президент Российской ассоциации международного права также подчеркнул, что в мировой практике бывают разные ситуации, в том числе с лишением дипломатической собственности дипломатической неприкосновенности. "Бывают разные ситуации, бывают спорные моменты, бывают моменты, связанные с тем, что на определенный срок даются и продлеваются потом эти соглашения (о собственности) и так далее. Не так часто, но бывают случаи (лишения дипсобственности иммунитета)", — сказал он.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

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