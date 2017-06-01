Пятеро российских дипломатов покинут в четверг Молдавию

КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Пятеро российских дипломатов, которые были объявлены персона нон грата в Молдавии, покинут территорию республики в четверг, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.
"Все пятеро российских дипломатов, которые были объявлены в Молдавии персона нон грата, покинут территорию республики сегодня в течение дня различными авиарейсами. Тем самым они выполняют требования министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии покинуть пределы страны в течении трех суток", — сказал Мухаметшин.
По его словам, подробности будут предоставлены позже.