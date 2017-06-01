Южная Корея ответит на возможную военную провокацию КНДР

ТОКИО, 1 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что намерен играть ведущую роль в урегулировании вопросов на Корейском полуострове, не полагаясь на роль иностранных держав, но в случае военной провокации КНДР Пхеньян ожидает стремительный ответ с учетом всего военного потенциала страны и союзных с ней США.

"Мы будем играть ведущую роль в разрешении вопросов на Корейском полуострове, не полагаясь на роль иностранных государств. Мы запустим совершенно обновленную инициативу и безбоязненно будем претворять ее в жизнь для поддержания мира и процветания Корейского полуострова", — цитирует агентство Ренхап заявление президента Южной Кореи в ходе открытия форума, посвященного вопросам безопасности в Восточной Азии.

"Мы будем сотрудничать с международным сообществом. При взаимодействии со странами, в частности с США и КНР, мы выведем КНДР на диалог путем убеждений и давления и достигнем разрешения ядерной проблемы КНДР, а также достигнем улучшения межкорейских отношений и отношений между США и КНДР", — отметил Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский президент подчеркнул, что "в случае военной провокации КНДР, он обещает сохранить мир путем стремительных и яростных ответных действий с учетом военного потенциала как Республики Корея, так и прочного американо-южнокорейского альянса".

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.