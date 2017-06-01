В Кремле прокомментировали возможность выхода США из соглашения по климату

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эффективная реализация Парижского соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент Путин был в Париже и подписал эту конвенцию (в 2016 году — ред.). Россия придает большое значение. Вместе с тем, безусловно, наверное, эффективность реализации этой конвенции без ключевых участников будет затруднена, но другой альтернативы в настоящий момент нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода США из Парижского соглашения по климату в связи с заявлениями президента Дональда Трампа.

При этом Песков не стал высказывать позицию РФ по данному вопросу в связи с тем, что решение официально не объявлено.

Кроме того, он отметил, что в предстоящих переговорах Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди эта тема может быть поднята, если возникнет такая инициатива.

"Если она будет подниматься нашими индийскими партнерами, то, конечно, состоится обмен мнениями", — сказал Песков.