Угрожавший взорвать лайнер в Мельбурне мужчина оказался психически больным

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мужчина, угрожавший пилотам самолета авиакомпании Malaysia Airlines и задержанный в среду в аэропорту австралийского Мельбурна, имеет психическое расстройство, передает телеканал 9News со ссылкой на адвоката задержанного и австралийскую полицию.

Самолет в среду вылетел из Мельбурна в Куала-Лумпур, но из-за инцидента вернулся в аэропорт отправления. Как стало известно, один из пассажиров пытался попасть в кабину пилотов и заявлял, что у него бомба. Он пытался выдать за бомбу зарядное устройство для аккумулятора. Министр транспорта Малайзии сообщил, что задержанный является гражданином Шри-Ланки.

По данным телеканала, задержанный 25-летний Манодх Маркс находился в Австралии по студенческой визе. По словам адвоката Маркса, его подзащитный страдал психическим заболеванием и опасается за свою безопасность во время нахождения под стражей.

Как сообщил представитель полиции штата Виктория Грэм Эштон, Маркс выписался из психиатрической клиники в среду и через некоторое время приобрел билет на самолет.

По данным агентства Bernama, рейс авиакомпании Malaysia Airlines, которому в среду пришлось вернуться в аэропорт Мельбурна, вылетит в Куала-Лумпур в четверг вечером.