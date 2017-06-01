МИД РФ: Киев должен понимать последствия введения визового режима с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Киев должен понимать экономические последствия возможного введения визового режима с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Василий Небензя.

"Они об этом давно говорят, и я думаю, что еще долго будут говорить. Не могу решать за них и говорить, что они об этом думают. Но украинские власти, я думаю, понимают все последствия визового режима собственно для самой Украины, ее экономики и граждан", — сказал Небензя в кулуарах ПМЭФ.

По словам дипломата, в основном предложения о введении визового режима высказывают "политики, которые делают себе пиар".

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.