В ДНР заявили, что силовики более 60 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 23 населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель министерства обороны ДНР.
Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В самопровозглашенной ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны силовиков.
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