В ДНР заявили, что силовики более 60 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 23 населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 23 населенных пункта республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В самопровозглашенной ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны силовиков.

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