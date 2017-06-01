Турчинов призвал скорее ввести визовый режим с Россией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — заявил Турчинов во время молитвенного завтрака в четверг в Киеве, передает сайт телеканала "112. Украина".

По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно. "Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории", — сказал секретарь СНБО.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что введение виз может оставить без работы 2,5 миллиона украинцев, которые зарабатывают деньги в России, а "это грозит сокращением валютных поступлений в Украину".