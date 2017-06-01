Турчинов призвал скорее ввести визовый режим с Россией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.
"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — заявил Турчинов во время молитвенного завтрака в четверг в Киеве, передает сайт телеканала "112. Украина".
По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно. "Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории", — сказал секретарь СНБО.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что введение виз может оставить без работы 2,5 миллиона украинцев, которые зарабатывают деньги в России, а "это грозит сокращением валютных поступлений в Украину".