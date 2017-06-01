На заводе по производству спирта в Висконсине произошел взрыв

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по переработке кукурузы в американском штате Висконсин, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал Channel3000.

Как сообщает телеканал со ссылкой на шерифа округа Коламбиа, взрыв прогремел в среду вечером в городе Кэмбриа на заводе Didion Milling. На место были направлены пожарные бригады для тушения пожара. Ранее СМИ сообщили, что взрыв прогремел на заводе по производству этанола, который, по уточненным данным, находится поблизости.

Multiple injuries reported after explosion, subsequent fire at Wisconsin corn milling plant, emergency officials say https://t.co/gjGfrxjCSY pic.twitter.com/ZD9jhv9fBy — ABC News (@ABC) 1 июня 2017 г.

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По данным местных служб скорой медицинской помощи, в результате взрыва многие люди получили ожоги, точное количество пострадавших не называется. По данным некоторых СМИ, несколько человек числятся пропавшими без вести. На место происшествия были направлены три медицинских вертолета.

Также сообщается, что взрыв привел к перебоям электричества в городе и расположенном неподалеку поселке — без света остались 1,5 тысячи человек.

Подробности инцидента и причина взрыва выясняются.