Латвия готовится к выборам в местные органы власти

РИГА, 1 июн — РИА Новости. Жители Латвии готовятся избрать депутатов местных органов власти, голосование пройдет в ближайшую субботу. Основной интригой считаются выборы в столичный парламент.

Латвийцам предстоит выбрать 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях.

В выборах примут участие 8945 кандидатов, представляющие 599 партийных списков. В думы местных самоуправлений избираются, в зависимости от числа жителей, девять, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу — 60 депутатов.

На всей территории республики во время выборов будут работать 950 избирательных участков. Они откроются в 07.00 (совпадает с мск) и закроются в 22.00.

Участвовать в выборах органов самоуправления могут граждане Латвии и других стран-участниц ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Гражданам ЕС для участия в выборах органов самоуправления Латвии необходимо за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.

В выборах не могут принимать участие 16% населения страны — так называемые неграждане. Это бывшие граждане СССР, которые после обретения Латвией независимости остались в стране, но чьи предки не жили на территории республики до 1940 года. Неграждане являются постоянными жителями Латвии, но лишены ряда прав – в частности, права участвовать в выборах. В настоящий момент в республике проживает около 250 тысяч неграждан.

Наибольшее внимание приковано к выборам в Рижскую Думу, где у власти с 2009 года находятся партии "Согласие" и "Честь служить Риге". Мэром Риги является Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность. Политологи считают, что правящие партии сумеют удержать власть, поскольку они пользуются популярностью у рижан.

В битве за Ригу также участвуют Латвийское объединение регионов и партия "За развитие Латвии", идущие на выборы в Риге общим списком, Национальное объединение "Все Латвии", Новая консервативная партия, "Единство", "Союз зеленых и крестьян" (СЗК), партия KPV.LV и партия "Евроскептики". От списка СЗК в выборах в Рижскую думу участвует, в том числе, экс-президент Латвии Андрис Берзиньш. В целом за 60 мест в Рижской думе готовы побороться 710 кандидатов.