Манчестерский террорист мог получить инструкции из Ливии по телефону

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди за несколько часов до совершения атаки звонил в Ливию на неизвестные номера и мог получить инструкции по телефону, пишет газета Times.

Как пишет издание, перед совершением теракта Абеди звонил своей матери в Триполи, чтобы попрощаться. Помимо этого, он совершил несколько звонков на зарегистрированные в Ливии номера мобильных телефонов, которые не принадлежали ни одному из его родственников. В настоящее время полиция пытается установить, получал ли Абеди инструкции по телефону.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.