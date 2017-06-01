"Тайное послание русским": Клинтон пошутила над опечаткой Трампа в Twitter

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон пошутила над ошибкой Дональда Трампа, который отправил странное сообщение в свой Twitter.

"Я подумала, что это тайное послание русским", — сказала Клинтон во время Code Conference в Калифорнии, ее слова цитирует газета Hill "У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe (слово, которое фигурировало в твите Трампа — ред.)", — добавила она, обращаясь к аудитории.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Загадочное послание

Странный твит появился в микроблоге президента США в среду.

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени.

Скриншот Twitter Трампа Скриншот Twitter Трампа

Твит провисел в ленте президента более пяти часов, после чего был удален. При этом его успели лайкнуть более 150 тысяч пользователей, а еще 120 тысяч — ретвитнули.

Американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage ("освещение в СМИ"), однако пользователи соцсетей сразу начали искать альтернативные трактовки.

Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.

Реакция Белого дома

После конфуза Трамп предложил подписчикам самим разгадать смысл таинственного слова.

"Кто может разгадать истинное значение "covfefe"??? Наслаждайтесь!" — написал Трамп.

Опечатку президента прокомментировал и его пресс-секретарь Шон Спайсер.

"Люди точно знают, что он имел в виду", заявил Спайсер, отвечая на вопросы журналистов.

Популярность нового слова

Слово "covfefe" практически сразу стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter. Оно опередило по популярности даже твиты, посвященные теракту в Кабуле, где погибли десятки человек.

В разделе актуальных тем в Twitter в США на первом месте стоит хештег #covfefe.

"Люди пытаются понять, что имел в виду Трамп, когда написал "негативное covfefe в прессе", — говорится в описании.

Неологизм даже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") — и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами.

Опечатка Трампа вышла и в оффлайн. Слово уже появилось на футболках, а один из пользователей успел купить домен covfefe.us, видимо, надеясь извлечь из этого прибыль.

Роль Twitter в жизни Трампа

Президент США известен своим пристрастием к Twitter. Сам Трамп ранее говорил, что соцсеть помогла ему стать президентом.

На прошлых выходных компания Public Opinion Strategies опубликовала результаты опроса среди сторонников Трампа. В результате большинство респондентов заявили, что поведение президента в Twitter является главной причиной сомнений в правильности своего выбора.

Записи американского лидера в социальной сети вызвали беспокойство у 19 процентов респондентов. Участники исследования сетовали на то, что обилие сообщений выглядит "не по-президентски".

При этом чуть больше половины опрошенных (55 процентов) все же выразили согласие с заявлениями Трампа в Twitter.

В свою очередь сооснователь сервиса Эван Уильямс говорил, что сожалеет о роли, которую Twitter сыграл в победе Трампа на выборах.

"Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею", — заявил Эванс в интервью газете New York Times.

"Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого", — сказал сооснователь Twitter, говоря о своем продукте.

Над Трампом шутили и европейские политики. Так, например, над его привычкой выражать свои мысли в интернете пошутил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я надеюсь, что он (Трамп) еще не направил твит на мой счет", — заявил Юнкер в прошлый четверг, отвечая на вопрос журналистов, какое у него сложилось впечатление о Трампе после встречи с президентом США.

Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году Эваном Уильямсом, Джеком Дорси и Бизом Стоуном. Двумя годами позже Уильямс стал президентом компании, однако в 2010-м покинул эту должность.