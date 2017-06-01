ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти ОАЭ после теракта в столице Афганистана, где погибли несколько десятков человек, закрыли свое посольство и перевезли сотрудников в Дубай, передает агентство Пажвак.

МИД ОАЭ в день теракта 31 мая сообщил, что здание посольства страны оказалось поврежденным в результате взрыва, при этом дипломаты и другие сотрудники не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

Спецслужбы Афганистана считают, что в теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.