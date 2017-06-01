В Аргентине разбился полицейский самолет, есть пострадавшие

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Самолет полиции Аргентины разбился при совершении аварийной посадки в провинции Буэнос-Айрес, три полицейских получили ранения, сообщает аргентинский портал Clarin.

Небольшой самолет Cessna 421 совершал учебный полет. В среду днем он вылетел с базы Эль-Паломар и направлялся в столицу страны Буэнос-Айрес. Примерно через полтора часа после вылета один из членов экипажа сообщил о проблеме с двигателем.

Пилот принял решение совершить аварийную посадку, однако при посадке самолет загорелся.

Как сообщает портал, трое пострадавших были госпитализированы.