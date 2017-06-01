Среди ликвидированных на Филиппинах исламистов были чеченцы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что среди восьми иностранцев, ликвидированных в ходе столкновений с боевиками-исламистами в городе Марави на юге страны, были чеченцы, сообщает агентство Рейтер.

Министр подчеркнул, что в ходе боев военные ликвидировали восемь иностранцев, воевавших на стороне исламистов, среди них были саудовцы, малайзийцы, индонезийцы, йеменцы и чеченцы. По его словам, они были убиты в течение прошлой недели.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в тех районах Филиппин, где продолжаются столкновения армии и исламистов, россиян нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.