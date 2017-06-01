Из секс-шопа в Лас-Вегасе украли 30 тысяч презервативов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Неизвестные в ходе двух ограблений вынесли из магазина интимных товаров в американском городе Лас-Вегас коробки, в которых находилось 30 тысяч презервативов и секс-игрушки стоимостью около 15 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в минувшие выходные, однако телеканал сообщил о нем несколькими днями позже. В ночь на субботу неизвестные забрались в магазин и вынесли оттуда коробки с презервативами. В субботу утром злоумышленники вернулись и протаранили дверь служебного входа.

Компания назвала воров "самыми возбужденными преступниками в мировой истории". "Что за вечеринку устраивают эти люди? Мы могли бы стать их спонсорами", — написал магазин в своем блоге по поводу кражи.

Как сообщил телеканалу представитель компании Давор Солво (Davor Solvo), камеры слежения засняли оба взлома, пленки с записями он уже передал полиции города.