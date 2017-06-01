Журналисты в Венесуэле заявили, что на них напала нацгвардия

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фотограф информационного агентства Франс Пресс Луис Робайо заявил, что бойцы национальной гвардии Венесуэлы напали на него и еще нескольких журналистов во время акции протеста в Каракасе.

Робайо подчеркнул, что военнослужащие пытались помешать ему фотографировать столкновения демонстрантов с военными. "Национальная гвардия проезжала мимо на мотоциклах. Они приблизились, один из них несколько раз ударил меня, потом они толкнули меня, и я упал. Они подняли меня за (броне)жилет, мой фотоаппарат упал", — рассказал он агентству.

По словам журналиста, один из военнослужащих пытался задержать его, но был остановлен старшим по званию. Гвардейцы забрали транспортное средство и вещи фотографа. По словам журналиста, по меньшей мере еще два фотографа и несколько других журналистов подверглись нападениям со стороны национальной гвардии.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", число жертв протестов составило уже 69 человек. В среду в ходе протестов в Каракасе пострадали более 20 человек.