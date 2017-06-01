СМИ: в США разрешили слежку за журналистами

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США получило ордер на электронную слежку за рядом журналистов в рамках расследования утечек из Белого дома в СМИ, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

Сообщается, что журналисты, ставшие объектами слежки, были получателями информации от лица, сливавшего секретные сведения.

По информации источника, в администрации считают наиболее вероятным, что таким лицом был некий военный чиновник, занимавший высокий пост в службе разведки, но уже вышедший на пенсию.

Предполагается, что он получал информацию от людей из Белого дома, оставшихся после ухода администрации президента Барака Обамы. Как отмечает источник, речь идет о трех сотрудниках, которые либо уже были отстранены от службы, либо будут уволены в ближайшее время.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.