CNN: Обама приобрел дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока, сообщает телеканал CNN.

"Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность", — заявил телеканалу представитель Обамы Кевин Льюис.

Как сообщается, в доме девять спален и восемь ванных комнат.

Супруги ранее заявляли, что намерены остаться в Вашингтоне, пока их младшая дочь Саша не завершит обучение в школе. В сентябре, как ожидается, она пойдет в предпоследний класс.

Ранее сообщалось, что Обама и его семья после окончания президентства взяли в аренду жилой дом, в котором ранее жил бывший пресс-секретарь 42 президента США Билла Клинтона Джо Локхарт. Дом, построенный в 1928 году, располагается в престижном районе Калорама, практически в центре американской столицы. В этом районе много исторических зданий и дипломатических представительств. Как сообщал Washingtonian, в этом же районе недвижимость приобрел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По соседству с его домом находятся дома Обамы, Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.