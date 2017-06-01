Трамп рассказал, когда объявит решение по Парижскому соглашению по климату

ВАШИНГТОН, 1 июн — Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг объявит о своем решении по участию страны в Парижском соглашении по климату.

"Я объявлю о своем решении по климату в четверг в 15.00" (22.00 мск)", — сообщил президент в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.