США и Вьетнам заявили о важности свободы судоходства в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду подчеркнули важность свободы судоходства в Южно-Китайском море, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Президент и премьер-министр отметили стратегическую важность Южно-Китайского моря для мирового сообщества. Они подчеркнули важность свободы навигации, воздухоплавания и других законных методов использования морей и выразили опасения по поводу того, что незаконные ограничения свободы оказывают негативный эффект на мир и процветание Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в заявлении.

Как отмечается, "обе стороны подтвердили полную поддержку мирному решению споров без угроз или применения силы и в соответствии с международными нормами".

Главы двух стран в этой связи отметили "важность того, чтобы все стороны избегали действий, которые могут привести к эскалации напряженности". При этом, как указывается в заявлении, Трамп "подчеркнул, что США продолжат летать, плавать и действовать везде, где позволяют нормы международного права".

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.