Трамп заметил критику Клинтон в адрес демократов из-за проигрыша на выборах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент на президентских выборах экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не может признать проигрыш и винит в нем всех, даже Демократическую партию, от которой выдвигала свою кандидатуру.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон теперь винит всех, кроме себя, отказываясь признавать, что она была ужасным кандидатом. Досталось (соцсети) Facebook и даже демократам и Национальному комитету Демократической партии (DNC)", — написал Трамп в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее Клинтон, выступая на конференции в штате Калифорния, заявила, что так называемая "кампания России по влиянию на американские выборы" не была бы столь успешной, если бы ей не управляли американцы. Кроме того, экс-кандидат заявила, что проиграла выборы не из-за своих решений, а в силу сложившихся обстоятельств и действий тех, кто ее окружал. В частности, Клинтон раскритиковала комитет Демпартии, заявив, что ничего "не унаследовала" от него, став кандидатом от демократов на выборах, и отметила, что ее проигрыш был связан с лживыми и недостоверными новостями, которые распространялись о ней в социальной сети Facebook.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.