СМИ: США рассматривают возможность возвращения российской дипсобственности

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американская администрация больше не увязывает возможность возврата России дипломатической собственности в Нью-Йорке и Вашингтоне с предоставлением земли под генконсульство США в Петербурге, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще в середине мая сообщил об о таком решении главе российского МИД Сергею Лаврову.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Как сообщает Washington Post, ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила российской стороне, что может рассмотреть возвращение собственности, если Москва "разморозит" строительство нового американского консульства на "определенном участке земли в Санкт-Петербурге". Этот вопрос, по данным газеты, обсуждался, в частности, на встрече замглавы МИД России Сергея Рябкова и и. о. помощника госсекретаря США Томаса Шеннона в Нью-Йорке 8 мая.

Через два дня после этого, по данным источников газеты, на встрече в Вашингтоне Тиллерсон сообщил Лаврову и российскому послу Сергею Кисляку, что "США решили не увязывать вопросы об этих зданиях и о консульстве".

Советник Тиллерсона Роберт Хэммонд заявил, что "США и Россия не достигли соглашения" и что следующая встреча представителей двух стран состоится в июне в Петербурге, пишет газета.

В конце мая советник-посланник посольства России в США Денис Гончар сообщил в интервью РИА Новости, что американские власти ознакомлены о возможных ответных мерах в связи с изъятием США российской дипломатической собственности. Он отметил, что российская сторона добивается скорейшего возвращения своей собственности, но "пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства". Тем не менее, он выразил надежду, что сторонам "все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле".