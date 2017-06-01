Трамп поблагодарил Вьетнам за помощь в учете пропавших на войне американцев

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду поблагодарил Вьетнам за помощь в учете американцев, пропавших во время вьетнамской войны, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении по итогам его переговоров в Вашингтоне с премьер-министром этой страны Нгуеном Суаном Фуком.

"Стороны обсудили совместную работу по вопросам, связанным с наследием войны", — говорится в документе. В частности, речь идет об удалении из земли диоксинов, а также неразорвавшихся снарядов.

"Президент Трамп выразил признательность Вьетнаму за продолжающееся сотрудничество в гуманитарной миссии по учету остающихся пропавшими без вести американских военных. Он выразил готовность сотрудничать с Вьетнамом в поиске пропавших вьетнамских солдат", — указывается в заявлении.