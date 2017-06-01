В Мексике будут выпускать туалетную бумагу с изображением Трампа

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Мексиканский предприниматель, обиженный на президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес Мексики, зарегистрировал и собирается в ближайшее время выпустить на рынок туалетную бумагу под торговой маркой "Трамп".

Институт промышленной собственности Мексики не нашел нарушений в таком начинании, так как компании Трампа зарегистрировали в Мексике свою торговую марку во многих отраслях (строительство, отели, туризм, финансовые услуги), однако оставили свободной нишу для производства гигиенической продукции с подобным названием, отмечет портал Excelsior.

Как ожидается, предприниматель Антонио Батталия начнет поставлять эту туалетную бумагу на рынок уже в этом году. Рекламироваться она будет под слоганами "Мягкость без границ" и "Это та стена, за которую мы заплатим". 30% дохода от продажи продукции Батталия намерен перечислять на поддержку мигрантов.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.