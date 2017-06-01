Клинтон назвала причины своего поражения на президентских выборах в США

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон озвучила несколько причин, по которым она проиграла президентские выборы. Об этом сообщает The Hill.

"Я стала жертвой распространённого предположения, что я выиграю", — сказала она на конференции, которая проходила в Калифорнии.Клинтон заявила, что Демократическая партия была "на грани банкротства", когда она стала кандидатом. В то же врем, по ее словам, Республиканская партия была куда успешнее в инвестировании в различные политические проекты.

Кроме того, она заявила, что экс-директор ФБР Джеймс Коми с удовольствием делал заявления касательно ситуации с украденными письмами, однако он не стал уделять подобное внимание расследованию якобы сговора между командой Трампа и Москвой.

Клинтон также раскритиковала СМИ за публикации непроверенной информации. Также она отметила, что у многих избирателей сложились стандарты, связанные с тем, женщина никогда не была президентом Соединенных Штатов.

Президентские выборы в США, состоявшиеся в ноябре 2016 года, завершились победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.