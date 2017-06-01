Клинтон назвала причины своего поражения на президентских выборах в США

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон озвучила несколько причин, по которым она проиграла президентские выборы. Об этом сообщает The Hill.
Клинтон заявила, что Демократическая партия была "на грани банкротства", когда она стала кандидатом. В то же врем, по ее словам, Республиканская партия была куда успешнее в инвестировании в различные политические проекты.
Кроме того, она заявила, что экс-директор ФБР Джеймс Коми с удовольствием делал заявления касательно ситуации с украденными письмами, однако он не стал уделять подобное внимание расследованию якобы сговора между командой Трампа и Москвой.
Президентские выборы в США, состоявшиеся в ноябре 2016 года, завершились победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.