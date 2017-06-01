США готовы обсуждать с Россией кандидатуру Антонова на должность посла

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией кандидатуру Анатолия Антонова на должность посла РФ в США, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

"Мы всегда на связи с нашими российскими коллегами. Но больше добавить ничего не могу на данный момент. Мы будем взаимодействовать с ними (РФ – ред.)", — заявил Шеннон, отвечая на вопрос, согласовали ли США кандидатуру Антонова на пост посла.

Ранее международный комитет Госдумы также обсудил кандидатуру Антонова, поддержав ее.

В настоящее время послом РФ в США является Сергей Кисляк, который занимает эту должность с 2008 года.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, необходимо предварительное согласие (агреман) одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.