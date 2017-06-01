Десять задержанных в связи с терактом в Манчестере остаются под стражей

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Мария Табак. Еще один задержанный по делу о теракте в Манчестере отпущен без предъявления обвинений, говорится в сообщении городской полиции.

"21-летний мужчина, задержанный в связи с расследованием теракта в Манчестере, был отпущен без предъявления обвинений", — говорится в сообщении.

Всего в связи с терактом были задержаны 16 человек, 6 уже отпущены, под стражей остаются 10.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.