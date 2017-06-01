В Китае вступает в силу резонансный закон о кибербезопасности

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Новый закон Китая о кибербезопасности окончательно вступает в силу в четверг. Он охватывает широкий спектр проблемных вопросов этой сферы, способы их решения и предотвращения, а также предполагает систему довольно крупных штрафов для нарушителей.
Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть, в первую очередь, мирным. Особо подчеркивается, что безопасность и суверенитет киберпространства необходимо защищать так же решительно, как и физические границы государства.
Китай намерен обеспечить полную безопасность основной информационной инфраструктуре страны и активно бороться с проявлениями кибертерроризма, мошенничества и другими преступлениями в интернете.
"Государство принимает необходимые меры, наблюдает и предупреждает риски безопасности в киберпространстве, а также ликвидирует угрозы, исходящие как с территории Китая, так и извне", — говорится в тексте закона.
Больше контроля
Прежде всего, новые правила затрагивают деятельность сетевых операторов, которые согласно статье 21 должны разработать многоуровневую внутреннюю систему управления безопасностью, а также необходимые технические меры для своевременного предотвращения сетевых атак и заражения компьютерными вирусами. Также операторам необходимо создать план реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Сетевые операторы для доступа к сети должны проводить процедуру обязательной верификации пользователей, и если пользователь не предоставляет реальную идентефикационную информацию, провайдер не может заключать договор на оказание услуг по доступу к сети. Таким образом, полностью исчезает анонимность пользователей.
Статья 41 подчеркивает, что сетевые операторы для сбора и использования любой личной информации должны следовать существующему законодательству и правилам. Сбор информации может осуществляться только в тех случаях и для тех целей, на которые получено согласие пользователя. Провайдеры не имеют права раскрывать, изменять, уничтожать или предоставлять третьим лицам личную информацию без согласия пользователя. В то же время пользователь может потребовать от оператора изменить или удалить свои личные данные.
Наказание
Статья 75 предполагает, что власти могут "принять решение о замораживании имущества и введении иных необходимых санкций в отношении иностранных учреждений, организаций и физических лиц", если подозревают их в организации и осуществлении атаки, взлома, вмешательства, нанесении вреда государственной информационной структуре Китая.
Опасения и обещания
При первой публикации документа в западных СМИ появились сообщения о том, что иностранные технокомпании, в частности гиганты Кремниевой долины, обеспокоены тем, что закон также направлен на защиту внутреннего IT-сектора Китая. По их мнению, новые правила отбивают желание китайских покупателей приобретать иностранную продукцию.
Согласно новому закону, все интернет-продукты и сервисы, связанные с национальной безопасностью, должны будут пройти проверку безопасности. Она должна подтвердить, что продукт или сервис безопасен и управляется надлежащим образом, а также провести оценку риска установления незаконного контроля, вмешательства или прерывания функционирования продукта или сервиса.
"Проверка безопасности не нацелена на какую-то определенную страну или регион, никакой дискриминации в отношении иностранных технологий или продуктов, никакого ограничения их доступа к китайскому рынку, наоборот, после проверки доверие клиентов к ним возрастет",- приводит агентство Синьхуа заявление профильного ведомства.
Реакция
Правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, что "китайское правительство должно немедленно отменить новый закон о кибербезопасности, который дает властям карт-бланш на ограничение права на свободу выражения мнений и права на неприкосновенность частной жизни".
По мнению исследователя Amnesty International по Китаю Патрика Муна, "этот опасный закон фактически делает интернет-компании агентами государства, предписывая им заниматься цензурой и предоставлять персональные данные пользователей властям по их первому требованию".