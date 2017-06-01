По словам Дахеша, ему на собственном опыте удалось убедиться, что западные державы участвовали в наземных операциях в Ливии, хотя до сих пор отрицают это.

В 2011 году бежавшего из Триполи Дахеша задержали восставшие ливийцы из «Бригад Мухаммеда аль-Мадани», которым помогали сотрудники французских спецслужб, а также союзники государств НАТО – катарцы. Похитители хотели знать, где сторонники Каддафи прятали оружие и где скрывается семья полковника.