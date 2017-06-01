Ровно шесть лет назад, 1 июня 2011 года, командование НАТО приняло решение продлить воздушную операцию против Ливии: светский режим, сдерживавший исламистов, был обречен. Сегодня эта ближневосточная страна утратила единую государственность. Восток Ливии контролирует фельдмаршал Халифа Хафтар, запад – переходное правительство Файеза Сараджа. На местах, неподотчетные никому, реальную власть держат полевые командиры. Упадок, который принесло свержение Муаммара Каддафи, дает шанс наследникам полковника, мечтающим воссоздать Джамахирию. Корреспондент РИА Новости поговорил с участниками неокаддафистского движения.
Тахар Дахеш – один из бывших чиновников правительства Муаммара Каддафи, сумевших пережить катастрофу 2011 года. Он рассказывает о созданном при его участии «Совете племен и городов Ливии» – ключевой организации, на которую полагаются современные каддафисты, но чаще возвращается к тем дням, когда у сторонников гибнувшей власти земля горела под ногами.
По словам Дахеша, ему на собственном опыте удалось убедиться, что западные державы участвовали в наземных операциях в Ливии, хотя до сих пор отрицают это.
В 2011 году бежавшего из Триполи Дахеша задержали восставшие ливийцы из «Бригад Мухаммеда аль-Мадани», которым помогали сотрудники французских спецслужб, а также союзники государств НАТО – катарцы. Похитители хотели знать, где сторонники Каддафи прятали оружие и где скрывается семья полковника.
«Пытки велись то французами, то катарцами. Как я понял, что имею дело с ними? Мне сообщили, кто они, и, зная французский, я понял, что мои похитители разговаривают на нем», — говорит каддафист.
«Меня пытали электрическим током, секли электрическим кабелем до тех пор, пока все мое тело не начинало кровоточить. Они били палками по ногам, по всему телу. Мое здоровье сильно ослабло, и я до сих пор страдаю от последствий тех мучений», – рассказывает Дахеш.
«В моих мучениях виновата французская разведка».
В 2013 году пострадавший ливиец, который сумел выбраться из плена, даже подал жалобу в суд Парижа, где смог добиться того, что дело было принято к рассмотрению.
Об истории Дахеша писала французская газета Liberation и известная журналистка Катрин Грасье в книге-расследовании «Саркози - Каддафи: тайная история предательства».
Признание того, что французские спецслужбы пытали ливийских граждан, грозило обернуться скандалом, но власти Пятой республики нашли способ спустить процесс на тормозах – просто перестали пускать Дахеша в страну.
«Я отправился во Францию, чтобы принять участие на первом заседании суда. Однако затем мне отказали в выдаче визы, и, несмотря на просьбы французского суда выдать разрешение на мой въезд, я не смог присутствовать на остальных заседаниях, которых было еще пять».
«Судебный процесс по этому делу длится до сих пор, и окончательного решения вынесено не было», – рассказывает ливиец.
Сегодня Тахар Дахеш работает в Совете племен, ставящим своей целью возвращение Джамахирии. По словам пресс-секретаря Совета Франка Пучарелли, сторонники убитого лидера насчитывают приблизительно 20 тысяч человек в самой Ливии и столько же за ее пределами – в эмиграции. Пока каддафисты не имеют выхода к портам и нефти, а потому их влияние сильно ограниченно.
Свои надежды они связывают с южным регионом Феццан, где пользуется влиянием их военный лидер – генерал Али Кана, при Каддафи он возглавлял южную группировку войск. Кана проводит консультации с местными племенными объединениями, надеясь привлечь их под знамя наследников Каддафи.
Преемственность каддафистским силам обеспечивают члены семьи свергнутого полковника.
Решением Совета сын Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам был признан его генеральным представителем, а дочь полковника Айша – представителем по международным делам.
В 2017 году положение обоих улучшилось. По данным влиятельного французского журнала Le Point, Саиф, удерживавшийся одной из военизированных группировок, смог обрести свободу, а с Айши были сняты санкции ЕС.
Пучарелли подтвердил РИА Новости, что Саиф-аль-Ислам действительно якобы на свободе. Правда, еще в феврале этого года в ООН заявляли, что вообще не знают, где сын Каддафи. Любопытно, что в редакции Le Point уверены: Саиф-аль-Ислам в настоящий момент пользуется поддержкой Москвы.
Недавно представители Совета племен провели в Тунисе встречу с общественниками и правозащитниками из непризнанной ЛНР: договорились сотрудничать.
Каддафисты не поддерживают ни Сараджа на западе, ни Хафтара на востоке и претендуют на роль третьей силы.
Доктор Абд-эс-Салам Милад Абуграра, еще один ливиец из Совета племен, рассказывает, что премьер Сарадж слишком стеснен в ресурсах, чтобы суметь взять под контроль всю территорию Ливии.
«В распоряжении Сараджа находится только тот фрегат, на котором он прибыл в страну», – заявил Абуграра.
Каддафисты подозревают, что Ливия при новых властях заключит невыгодные договоры с Евросоюзом и превратится в гигантский лагерь для отсылаемых из ЕС мигрантов.
Ультраправые в Европе давно присматриваются к североафриканской стране, чтобы разрешить переселенческий кризис. Премьер Венгрии Орбан в сентябре 2016 года предложил создать на ее территории гигантский лагерь и даже «город» ненужных мигрантов.
«Сарадж, премьер-министр правительства национального согласия, нелегитимен в глазах ливийского народа», – уверен Пучарелли.
«Ливийцы не избирали его. Зато его поддерживают «Братья-мусульмане»* в Триполи, Мисурате и Себрате. Что касается Хафтара, то в нем видят человека, отстаивающего американские интересы. Войска Хафтара состоят из бывших офицеров армии Каддафи, но их интересует в его деле только возможность получить оружие, чтобы сражаться против исламистов».
Пуччарелли считает, что Хафтар, много лет проживший в США, не доверяет своим сторонникам и потому будто бы прибегает к помощи наемников.
Проект каддафистов для возрождения Ливии предполагает перезагрузку ливийского общества вокруг ее главной жизнеспособной силы – племенной самоорганизации. Только эти кровно-родственные объединения, как они считают, сохраняют относительную стабильность в раздираемой противостоянием стране.
«Племя в Ливии – это своего рода социальный зонт, наша надежда на безопасность», – говорит Дахеш.
«Мы представляем светское, а не религиозное движение. Мы не верим в существование политической религии, будь то умеренной или радикальной. Религия – это религия от бога, и ни в коем случае нельзя превращать религию в политические учения и доктрины», – заявляет Абуграра.
В русле этой логики генерал Али Кана предпринимает попытки воздействовать на участников ливийских отрядов самообороны, зачастую исламистских, ведет переговоры, взывая к «памяти предков».
Оправдает ли себя эта стратегия – покажет время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.