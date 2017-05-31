Посольство Канады получило серьезные повреждения при взрыве в Кабуле

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канадское посольство в Афганистане получило значительные повреждения в результате взрыва рядом с президентским дворцом в Кабуле, жертвами которого стали более 90 человек, говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

"Наше канадское посольство получило значительные повреждения первого этажа, для остального здания последствия были минимальны", — говорится в заявлении министра. По ее словам, сотрудники посольства в результате взрыва не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств. При взрыве погибли 90 человек, еще 380 получили ранения, среди пострадавших — дипломаты, сотрудники и охранники посольств, журналисты.

Для теракта была использована предназначенная для перевозки воды автоцистерна, в которую было заложено около 1,5 тонны взрывчатки, находившийся за ее рулем террорист подорвался, когда сотрудники КПП не дали ему проехать на улицу, ведущую в правительственную зону.

Разведслужбы Афганистана считают, что произошедший взрыв спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани". Она была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой" (запрещены в РФ).