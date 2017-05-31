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Посольство Канады получило серьезные повреждения при взрыве в Кабуле

Сюжет:
Взрыв в посольском квартале Кабула (40)
22:5531.05.2017
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© AP Photo / Massoud HossainiНа месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канадское посольство в Афганистане получило значительные повреждения в результате взрыва рядом с президентским дворцом в Кабуле, жертвами которого стали более 90 человек, говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© REUTERS / Mohammad Ismail
Террористы использовали для взрыва в Кабуле полторы тонны взрывчатки

"Наше канадское посольство получило значительные повреждения первого этажа, для остального здания последствия были минимальны", — говорится в заявлении министра. По ее словам, сотрудники посольства в результате взрыва не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств. При взрыве погибли 90 человек, еще 380 получили ранения, среди пострадавших — дипломаты, сотрудники и охранники посольств, журналисты.

Для теракта была использована предназначенная для перевозки воды автоцистерна, в которую было заложено около 1,5 тонны взрывчатки, находившийся за ее рулем террорист подорвался, когда сотрудники КПП не дали ему проехать на улицу, ведущую в правительственную зону.

Разведслужбы Афганистана считают, что произошедший взрыв спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани". Она была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой" (запрещены в РФ).

Теракт в посольском районе Кабула
© AFP 2017 / Shah MaraiМощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
© AFP 2017 / Shah MaraiПо предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
© AFP 2017 / Shah MaraiВ результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
© AP Photo / Massoud HossainiПри теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
© REUTERS / Mohammad IsmailВ результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© REUTERS / Mohammad Ismail
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
© AFP 2017 / Shah MaraiПосольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
© AFP 2017 / Shah MaraiПо имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© AFP 2017 / Shah Marai
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
© REUTERS / Mohammad IsmailМИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.Взрыв в Кабуле, 31 мая 2017
© REUTERS / Mohammad Ismail
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
© REUTERS / Omar SobhaniПока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017
© REUTERS / Omar Sobhani
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.
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