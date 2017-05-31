Генштаб Турции подтвердил гибель 13 военных при крушении вертолета

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции подтвердил гибель 13 военнослужащих при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Ранее турецкие СМИ сообщили о гибели в результате катастрофы 13 военных, в том числе генерала, двух полковников и четырех офицеров среднего звена.

"Тридцать первого мая в 20.55 при взлете, столкнувшись с ЛЭП, потерпел катастрофу вертолет типа Сougar AS 532, в котором находилось 13 человек. По полученной информации, они погибли", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета. На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.