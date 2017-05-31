СМИ сообщили о 13 погибших при крушении вертолета в Турции

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Тринадцать военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена погибли при крушении вертолета Сoagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщает агентство IHA со ссылкой на военные источники.

Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП.

На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.