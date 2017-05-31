В Турции при крушении военного вертолета погибли 12 человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Двенадцать военных погибли в результате крушения вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Ранее администрация провинции Ширнак заявила, что военный вертолет потерпел катастрофу на территории региона, столкнувшись с линией электропередачи. О пострадавших не сообщалось.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.