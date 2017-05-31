ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани в связи с атакой в Кабуле, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, на данный момент США подтверждают, что были ранены 11 граждан страны.

Спайсер сообщил, что Трамп "провел телефонный разговор с президентом Афганистана". По его словам, подробности разговора будут сообщены позднее. Спайсер также отметил, что Белый дом "решительно осуждает" атаку в Кабуле.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств. При взрыве погибли 90 человек, еще 380 получили ранения, среди пострадавших — дипломаты, сотрудники и охранники посольств, журналисты.

Для теракта была использована предназначенная для перевозки воды автоцистерна, в которую было заложено около 1,5 тонны взрывчатки, находившийся за ее рулем террорист подорвался, когда сотрудники КПП не дали ему проехать на улицу, ведущую в правительственную зону.

Разведслужбы Афганистана считают, что произошедший взрыв спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани". Она была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.