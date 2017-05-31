Меланья Трамп назвала возмутительным фото ведущей с муляжом головы мужа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп назвала возмутительным фото с отрезанной головой супруга, сделанное ведущей телеканала CNN Кэти Гриффин, пишет газета Hill.

"Как мать и жена, и как человек (я считаю, что – ред.), это фото совершенно возмутительно", — цитирует газета выдержку из официального заявления первой леди, сделанного в среду.

"Учитывая зверства нынешнего мира, возможность делать такие снимки просто-напросто недопустима и заставляет задуматься о душевном здоровье человека, который это делает", — пишет она.

Ранее информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Также читателям предложили проголосовать и дать оценку фотографиям. Согласно запущенному на сайте издания голосованию, 78% читателей посчитали, что эти снимки "заходят слишком далеко", 22% считают, что это "честная игра". Всего на данный момент на сайте проголосовали почти 138 тысяч человек.

Позднее CNN заявил о планах разорвать контракт с Гриффин, которая вела на телеканале новогоднюю программу New Year's Eve.