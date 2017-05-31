При теракте в Кабуле погибли девять афганских охранников посольства США

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Девять охранников-афганцев посольства США погибли в результате теракта в Кабуле, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника госдепартамента.

"Девять афганских охранников в американском посольстве были убиты и одиннадцать американских контрактников были ранены", — заявил он агентству.

Ранее госдепартамент официально сообщил, что одиннадцать граждан США получили ранения при теракте в Кабуле, но угрозы их жизням нет.

В Белом доме также заявляли, что решительно осуждают атаку в Кабуле.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, его жертвами стали 90 человек и еще 380 получили ранения. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Посольство США в Кабуле после теракта призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу.