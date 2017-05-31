При теракте в Кабуле погибли девять афганских охранников посольства США
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Девять охранников-афганцев посольства США погибли в результате теракта в Кабуле, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника госдепартамента.
"Девять афганских охранников в американском посольстве были убиты и одиннадцать американских контрактников были ранены", — заявил он агентству.
Ранее госдепартамент официально сообщил, что одиннадцать граждан США получили ранения при теракте в Кабуле, но угрозы их жизням нет.
В Белом доме также заявляли, что решительно осуждают атаку в Кабуле.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, его жертвами стали 90 человек и еще 380 получили ранения. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Посольство США в Кабуле после теракта призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.