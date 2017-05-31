Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции на Украине

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия признает по-прежнему высокий уровень коррупции на Украине, хотя отмечает, что многое было сделано за последние годы на пути реформ, а также считает важным продолжение сотрудничества с Украиной, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в Европарламенте.

"Да, коррупция по-прежнему высока, да, необходимо продолжать реформы, но работа идет, мы их (Украину) поддерживаем и работаем с ними. Многие из вас говорят, что мы должны поддерживать Украину, это сосед, это друг, это союзник, у которого очень сложная ситуация", — сказала она, закрывая дебаты в Европарламенте.

Мальмстрем добавила, что Украина предпринимает болезненные реформы, и "многое было сделано в последние годы" в этом направлении.