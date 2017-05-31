CNN уволит ведущую, сфотографировавшуюся с муляжом головы Трампа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал CNN разорвет сотрудничество с женщиной-комиком Кэти Гриффин, которая сфотографировалась, держа в руках муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

Гриффин вела на телеканале новогоднюю программу New Year's Eve.

"CNN решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в нашей программе New Year's Eve", — говорится в заявлении на сайте CNN.

Ранее телеканал назвал поступок Гриффин "отвратительным", несмотря на то, что женщина принесла извинения за произошедшее.

Информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. В ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму.

Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, а проверкой фото занялась секретная служба США. Сам Дональд Трамп заявил, что его дети тяжело восприняли публикацию в СМИ фотографии Гриффин.