CNN: экс-глава ФБР Коми планирует выступить в сенате на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми планирует выступить в сенате США на следующей неделе, передает телеканал CNN.

По данным источника телеканала, Коми планирует подтвердить, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее газета New York Times выступила с утверждением, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме. Позже глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.

Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.