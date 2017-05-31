CNN: экс-глава ФБР Коми планирует выступить в сенате на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми планирует выступить в сенате США на следующей неделе, передает телеканал CNN.
Ранее газета New York Times выступила с утверждением, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме. Позже глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.
Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.