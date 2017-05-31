Минтранс ФРГ поддержал развитие системы "Платон" в России, заявил Соколов

ЛЕЙПЦИГ, 31 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Минтранс Германии поддержал развитие российской системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон" в соответствии с международными трендами, заявил в среду министр транспорта РФ Максим Соколов.

Во вторник российский министр провёл встречу с немецким коллегой Александером Добриндтом.

Соколов отметил, что аналогичная система давно была введена не только в Германии, но и в большинстве стран Евросоюза и продемонстрировала возможности, которые может давать спутниковая навигация для улучшения логистики этого бизнеса.

"Была выражена, причём совершено инициативно, со стороны наших коллег поддержка, что Россия соответствует этим международным трендам, развивает аналогичную систему, в том числе затронули вопросы и о следующем шаге в развитии системы весогабаритного контроля, которая, по поручению правительства, должна быть реализована к 2020 году. И, в общем, сверив часы, выяснили, что работаем в одном тренде", — сказал министр журналистам "на полях" международного транспортного форума, который проходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

Соколов выразил надежду, что в следующем году Минтранс примет конкретные шаги по развитию системы и подписанию соглашений, "которые позволят, в конечном счёте, установить порядка 400 рамок на наших федеральных дорогах".

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей.